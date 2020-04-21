باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض مثير لنيمار لمنع رحيله

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن رغبة باريس سان جيرمان بتقديم عرض مغر لنجمه نيمار، لمنع رحيله وبراتب سنوي كبير.

ويستعد النادي الفرنسي بقيادة مديره الرياضي، ليوناردو، لتقديم عرض مغر للنجم البرازيلي وبراتب سنوي يصل لـ 38 مليون يورو، لغاية 2025، كما سيقوم بزيادة حصة اللاعب من المكافآت.

وبحسب صحيفة Diario SPORT الإسبانية، فإن نيمار لا يزال النجم الأول في الباريسي رغم الهالة الإعلامية التي تحيط بزميله المتألق كيليان مبابي.

يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت شبكة "إي إس بي إن" أن إدارة باريس سان جيرمان حددت سعراً لبيع نجمها البرازيلي، بلغ 150 مليون يورو.

وأضافت: "ستغلق الإدارة الباريسية بابها أمام مسألة رحيل كيليان مبابي، وستعمل كل ما بوسعها حتى يستمر المهاجم الشاب رفقة بطل فرنسا".

ويرغب برشلونة في استعادة النجم البرازيلي، وأعلن أكثر من مرة رغبته بضمه.