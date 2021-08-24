باريس سان جيرمان يستعد للحياة ما بعد مبابي

كشف موقع "فوتبول 365" أن باريس سان جيرمان سيتحرك لاستقطاب الدولي البرازيلي ريتشارليسون من إيفرتون إذا ما رحل كيليان مبابي فعلياً عن الفريق هذا الصيف.

وكشفت تقارير في الساعات الماضية أن الهداف الفرنسي الشاب رفض عرضاً لتجديد عقده مع النادي الباريسي مدته خمسة مواسم مع إمكانية إضافة موسم سادس.

ودخل البالغ من العمر 22 عاماً العام الأخير من عقده مع سان جيرمان، وسيكون بإمكانه الرحيل مجاناً صوب وجهته القادمة صيف العام المقبل.

وارتبط اسم مبابي بريال مدريد مراراً خلال الأعوام الماضية، وقيل أن اللاعب يرغب بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية في أكثر من مناسبة.

وكشفت تقارير أن النادي الفرنسي باشر بالاتصال مع ممثلي ريتشارليسون الذي ساهم بشكل مباشر في فوز منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم لأولمبياد طوكيو.

ولا يحتوي عقد مهاجم السيليساو الحالي مع إيفرتون والذي ينتهي بحلول صيف عام 2024 على شرط جزائي مما يعني أن النادي الإنجليزي قادر على طلب المبلغ الذي يريده مقابل اللاعب.

ووصل اللاعب إلى الفريق الإنجليزي عام 2018 قادماً من جاره واتفورد مقابل 35 مليون جنيه استرليني، وسجل 43 هدفاً خلال 123 مباراة خاضها مع الفريق القادم من ميرسيسايد.