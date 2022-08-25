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باريس سان جيرمان يستغل تراجع برشلونة ويقدم 70 مليون يورو لضم بيرناردو سيلفا

منشور 25 آب / أغسطس 2022 - 01:24
بيرناردو سيلفا (وسط) (المصدر: أ ف ب)
بيرناردو سيلفا (وسط) (المصدر: أ ف ب)

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير نشرته اليوم الخميس أن باريس سان جيرمان وجه أنظاره صوب الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

وبعد محاولات برشلونة غير الناجحة في تأمين خدمات البالغ من العمر 28 عاماً في ظل سعره الباهظ، بدا أن اللاعب في طريقه للاستمرار مع السيتيزنز.

بيرناردو سيلفا سعيد في سيتي لكنه لا يمانع الرحيل

لكن النادي الباريسي يخطط لاستغلال رغبة بيرناردو سيلفا في تغيير الأجواء - مع أنه لا يمانع البقاء في ملعب الاتحاد - من خلال تقديم 70 مليون يورو لمحاولة إقناع سيتي ببيعه.

ويتميز باريس سان جيرمان بقدرته الشرائية مقارنة بالبارسا الذي يعاني من ديون تثقل كاهله وتعقد من مسألة استثمار مبالغ ضخمة في صفقات جديدة هذا الصيف.

ولن يتمكن برشلونة من دخول سباق ضم النجم البرتغالي إلا بحالة بيع لاعب خط وسطه الهولندي فرينكي دي يونغ.

يذكر أن سوق الانتقالات الصيفي سيغلق أبوابه بحلول نهاية شهر أغسطس الحالي.

كلمات دالة:بيرناردو سيلفامانشستر سيتيبرشلونةباريس سان جيرمان

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