باريس سان جيرمان يستفسر عن فلاهوفيتش

فتح باريس سان جيرمان باب المفاوضات مع يوفنتوس حول المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش بحسب موقع "فوتبول إيطاليا".

وينتظر يوفي العروض المقدمة للاعب هذا الصيف، علماً بأنه يرغب في الحصول على 75 أو 80 مليون يورو مقابل السماح له بالرحيل.

وانضم الصربي للبيانكونيري العام الماضي، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من تقديم المستويات المرجوة ليصبح بيعه خياراً وارداً.

كما أن عدم مشاركة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في ظل عقوبة خصم النقاط من رصيده المحلي ستجبره على التضحية بأحد نجومه هذا الصيف.

بدوره، يرغب باريس سان جيرمان في ضم مهاجم جديد نظراً لحالة عدم الوضوح التي تحيط بمستقبل الهداف الفرنسي كيليان مبابي.

وتنحصر خيارات الباريسيين ما بين النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)، وهاري كين (توتنهام)، إلا أن المطالب الباهظة لكليهما جعلت أنظار الإدارة تتجه صوب فلاهوفيتش الأقل سعراً.

ومع أن اللاعب انخرط في تدريبات يوفنتوس الاستعدادية للموسم الجديد أمس، إلا أنه من الممكن أن يرحل عن تورينو خلال الأسابيع القادمة.