باريس سان جيرمان يستقر على بديل توخيل

أكدت تقارير أن باريس سان جيرمان بدأ جدياً يفكر في التعاقد مع المدرب ماسيميليانو آليغري.

ويقود باريس سان جيرمان في الوقت الحالي المدرب توماس توخيل، ونجح هذا الموسم في تصدر الدوري الفرنسي والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن يبدو أن الإدارة غير سعيدة بأداء الفريق.

وقال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن الباريسي ينوي التعاقد مع آليغري بداية من الموسم القادم، بسبب صداقته مع المدير الرياضي ليوناردو.

ونجح سان جيرمان قبل انتشار فيروس كورونا بالتغلب على بوروسيا دورتموند بهدفين في مباراة أقيمت بدون جماهير.

في المقابل، نجح آليغري في الفوز بالثنائية المحلية رفقة يوفنتوس 4 مرات خلال 5 أعوام بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أمام برشلونة وريال مدريد.