باريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن اللقب بفوز سهل على نيم

استهل باريس سان جيرمان رحلة الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي للموسم الثالث على التوالي، باكتساح ضيفه نيم أولمبيك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الافتتاحية.

احتاج فريق المدرب توماس توخيل 24 دقيقة لاستكشاف مرمى الحارس بول بروناردوني، وحدث ذلك عن طريق ركلة جزاء، نفذها إيدينسون كافاني بنجاح.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف هداف الموسم الماضي كيليان مبابي ثاني أهداف العملاق الباريسي، بإنهاء رائع لعرضية خوان بيرنات، قبل أن يتكفل البديل آنخيل دي ماريا بالهدف الثالث قبل النهاية بعشرين دقيقة.

ورغم وصول بي إس جي للمرمى مرات عدة فيما تبقى من المباراة، إلا أن النتيجة ظلت على حالها، كأفضل بداية للفريق في حملة البحث عن اللقب الثالث توالياً، والسابع في حقبة الإدارة القطرية برئاسة ناصر الخليفي.