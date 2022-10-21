باريس سان جيرمان يسحق أجاكسيو 3-0 في الدوري الفرنسي

اكتسح باريس سان جيرمان مستضيفه أجاكسيو بثلاثيةٍ دون رد اليوم الجمعة في المباراة التي شهدها ملعب فرانسوا كوتي لحساب الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من كيليان مبابي (هدفان) في الدقيقتين 24 و 82، والأرجنتيني ليونيل ميسي (79).

باريس سان جيرمان يبتعد في صدارة الليغ 1

بهذا الفوز الجديد، رفع سان جيرمان رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب العام للدوري الفرنسي بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن لوريان مطارده المباشر وصاحب المركز الثاني.

فيما بقي رصيد أجاكسيو ثابتاً عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر لتستمر معركته مع تجنب الهبوط لمصاف أندية الدرجة الثانية.