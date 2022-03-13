باريس سان جيرمان يسحق بوردو بثلاثية في الدوري الفرنسي

سحق باريس سان جيرمان ضيفه بوردو بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك دي برانس اليوم الأحد ضمن المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتناوب على تسجيل أهداف اللقاء كلٍ من كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا ولياندرو باريديس في الدقائق 24 و 52 و 61 على التوالي.

وتعرض النجمان ليونيل ميسي ونيمار لصافرات وصيحات الاستهجان كلما لمسا الكرة بعد أيام من خروج الباريسي المذل من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وسقط سان جيرمان بنتيجة 1-3 في لقاء إياب دور الـ 16 بعد فوزه ذهاباً بنتيجة 1-0 ليغادر البطولة بمجموع المواجهتين 3-2.

وبهذا الانتصار في الدوري المحلي، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الترتيب العام.

فيما تجمد رصيد بوردو عند 22 نقطة في المركز الأخير.