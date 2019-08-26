باريس سان جيرمان يسحق تولوز ويخسر مبابي وكافاني

حقق باريس سان جيرمان، فوزاً عريضاً على ضيفه تولوز برباعية نظيفة على ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي في مباراة شهدت إصابة ثلاثي فريق العاصمة.

جاءت إصابة إيدينسون كافاني في الدقيقة 14، وقبل نهاية الشوط الأول تعرض عبد الله ديالو إلى إصابة غادر عقبها اللقاء، وفي الدقيقة 66 تعرض كيليان مبابي للإصابة بدوره.

شهد شوط المباراة الأول سيطرة من أصحاب الأرض مع تهديدات كبيرة على مرمى تولوز، لكن دون تسجيل أي أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وبعد مرور خمس دقائق على انطلاق الشوط الثاني، تمكن البديل تشوبو موتينغ من تسجيل الهدف الأول، بعد استلامه كرة داخل منطقة الجزاء، وبمجهود فردي راوغ أكثر من لاعب وأطلق تسديدة صاروخية في المرمى.

وبعد خمس دقائق ومن نيران صديقة، سجل ماتيو غونشالفيش، الهدف الثاني للفريق العاصمي، بالخطأ في شباك فريقه.

وفي الدقيقة 69، أهدر آنخيل دي ماريا، فرصة الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء، قبل أن يسجل موتينغ الهدف الثالث في الدقيقة 75 بتسديدة قوية بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثمان دقائق، تمكن ماركينيوس من إضافة الهدف الرابع، برأسية قوية بعد كرة ركنية من الجانب الأيسر، نفذها دي ماريا.

بهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.