باريس سان جيرمان يسحق ليل بنتيجة 5-1 في الدوري الفرنسي

سحق باريس سان جيرمان مستضيفه ليل حامل اللقب بخمسة أهداف لهدف على ملعب بيير موروا في قمة المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري الفرنسي.

جاءت أهداف الباريسيين عن طريق كلٍ من دانيلو بيريرا (هدفان) في الدقيقتين 10 و 51، وبريسنيل كيمبيمبي (32)، وليونيل ميسي (38)، وكيليان مبابي (67).

أما هدف حفظ ماء الوحيد لصاحب الضيافة فحمل توقيع سفين بوتمان في الدقيقة 28.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 56 نقطة حلق على إثرها في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني.

أما ليل فاستمرت معاناته هذا الموسم بعدما تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر على سلم الترتيب العام.