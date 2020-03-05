باريس سان جيرمان يسحق ليون ويصل نهائي كأس فرنسا

حسم باريس سان جيرمان قمة نصف نهائي كأس فرنسا لصالحه بعدما حل ضيفاً ثقيلاً على أولمبيك ليون ليسحقه بخمسة أهداف لهدف منحته بطاقة التأهل للنهائي.

لم يترك مارتن تيرير الفرصة للضيوف في دخول أجواء المباراة، حيث منح صاحب الأرض تقدماً مبكراً في الدقيقة 11.

وأدرك كيليان مبابي التعادل للفريق الضيف بعدها بـ 3 دقائق فقط.

في الشوط الثاني، نجح باريس سان جيرمان في إحكام قبضته على اللقاء بتسجيل الهدف الثاني عبر النجم نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وكان حكم المباراة قد طرد فيرناندو ماركال مدافع ليون قبل ذلك بـ 3 دقائق.

في الدقيقة 70، سجل كيليان مبابي الهدف الثالث لنادي العاصمة.

وأكمل بابلو سارابيا الرباعية في الدقيقة الحادية والثمانين، قبل أن يسدل نجم المباراة الأول مبابي الستار على بالهدف الخاماس في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بهذا، سجل مبابي الهاتريك الأول له في كأس فرنسا، ليضيف ذلك إلى سجله الذي سجل فيه ثلاثيات بقميص باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وكأس الرابطة وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.