باريس سان جيرمان يسرع مفاوضات استقطاب كونتي

تدرس إدارة باريس سان جيرمان إمكانية استقطاب المدير الفني الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير للإشراف على الفريق بعدما يصل الموسم الحالي لنهايته.

وتطمح الإدارة الباريسية لاستغلال تخبط سبيرز الحالي في إنجلترا وابتعاده عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ووصل الإيطالي للإشراف على الفريق اللندني قبل عدة أشهر، إلا أنه لم ينجح في إحداث التغيير الجذري المطلوب لوضع توتنهام ضمن الأربعة الكبار في الدوري الممتاز.

على الجانب المقابل، عانى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في منح باريس سان جيرمان دفعة مهمة أوروبياً ليغادر الفريق دوري الأبطال منذ دور الـ 16 بعد سقوطه أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي.

وبدأ القائمون على النادي الفرنسي يبحثون عن بديل جديد يمكن الاعتماد عليه في الفترة القادمة، ويعد كونتي أحد أبرز المرشحين لتولي مهمة المدير الفني وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.