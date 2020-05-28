باريس سان جيرمان يسعى لتخفيض أجور لاعبيه

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الخميس أن باريس سان جيرمان يضغط على اللاعبين لقبول خفض الرواتب، بعد إلغاء الموسم في فرنسا.

وقالت الصحفية أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان ما زال مرتبطاً بالعودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة الشهيرة أن تحركات الإدارة تسببت في انقسامات داخل غرفة ملابس سان جيرمان، حيث تحول اللاعبون إلى موافقين ومعارضين لرغبة الإدارة.

وتابعت أن نيمار وتياغو سيلفا وإيدينسون كافاني وآندير هيريرا وخوان بيرنات يرفضون خفض الرواتب، بينما يتواجد كيليان مبابي في المجموعة الثانية.