باريس سان جيرمان يسعى لحماية مبابي من ريال مدريد

كشفت تقارير فرنسية أن باريس سان جيرمان يحضر عرضاً من أجل تمديد عقد نجمه كيليان مبابي.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "لو باريزيان" التي أكدت أن النادي سيمنح المهاجم الشاب أعلى فئة في رواتب الفريق الأول ليتساوى مع زميله نيمار دا سيلفا.

وقالت الصحيفة أن العرض الرسمي سيتم تقديمه لممثل مبابي خلال الأيام القادمة من أجل تفادي أي محاولات من ريال مدريد في التأثير على اللاعب.

ويعد التجديد لمبابي الهدف الأساسي لباريس سان جيرمان منذ سبتمبر الماضي بعدما نجحت الإدارة في الإبقاء على نيمار رغم محاولات برشلونة لضمه.

وكان النجم الفرنسي قد ألمح في تصريحات الصيف الماضي عن رغبته في خوض تجربة جديدة والحصول على المزيد من المسؤوليات وهو ما تم تفسيره بسعيه للرحيل بطل الليغ 1.

وعانى مبابي جراء خروج الباريسي من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا في آخر موسمين منذ انتقاله، مرة على يد ريال مدريد والأخرى على يد مانشستر يونايتد.

يذكر أن عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان سينتهي بنهاية موسم 2021-2022، وبالرغم من ذلك، وضعه ريال مدريد ضمن أولويات تعاقداته للصيف القادم.