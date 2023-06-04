باريس سان جيرمان يسعى لخطف بيرناردو سيلفا قبل برشلونة

قال موقع "فوت ميركاتو" أن باريس سان جيرمان بطل فرنسا باشر المفاوضات لاستقطاب النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي.

ويرغب لويس كامبوس المدير الرياضي في النادي الباريسي في جلب مواطنه إلى ملعب بارك دي برانس لتعويض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي قرر الرحيل عن الفريق عوضاً عن تجديد عقده.

وتواصل كامبوس مع جورجي مينديش وكيل أعمال سيلفا وفقاً لفوت ميركاتو على أن يتقدم الباريسيون بعرضٍ رسمي لشراء اللاعب بعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على خدمات بيرناردو سيلفا

ويدرس النجم البرتغالي الخيارات المطروحة أمامه، علماً بأن برشلونة يحارب بدوره لاستقطاب لاعب خط وسط موناكو السابق والذي يعد عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة مانشستر سيتي الحالية.

يذكر أن عقد سيلفا مع السيتيزنز يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2025 وتصل قيمته لنحو 80 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".