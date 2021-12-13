باريس سان جيرمان يسعى لخطف فينيسيوس من ريال مدريد

يرغب باريس سان جيرمان في جلب النجم الدولي البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد إلى صفوفه وفقاً لموقع "إل ناسيونال" الإسباني.

ولم يوقع صاحب الـ 21 عاماً على عقد جديد مع النادي الملكي حتى الآن وهو أمر تسعى إدارة الباريسيين لاستغلاله.

في الوقت ذاته، لا يفكر الميرينغي في التخلي عن اللاعب الذي يرى القائمون على النادي أنه حجر أساس للفريق في المستقبل.

ورغم أن البرازيلي يفضل البقاء في مدريد، إلا أن مثابرة النادي الفرنسي أثارت إعجابه.

ويتأمل سان جيرمان في أن ينجح البرازيليان ماركينيوس ونيمار في إقناع مواطنهما بالانضمام إليهما في باريس.

ويمتد عقد فينيسيوس جونيور الحالي مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024.