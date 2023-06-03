باريس سان جيرمان يسقط على أرضه في ختام الدوري الفرنسي

تلقى باريس سان جيرمان خسارة غير متوقعة على أرضه وبين جماهيره في ملعب بارك دي برانس أمام ضيفه كليرمون فوت بنتيجة 2-3 مساء السبت في الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي.
جاءت أهداف الضيوف عبر يوهان غاستيان ومهدي زفان وغريغون كيي في الدقائق 24 و 45 و 63 على التوالي.
أما هدفا الباريسيين فحملا توقيعي سيرخيو راموس (16)، وكيليان مبابي (21 من ركلة جزاء).
ترتيب المراكز الأولى النهائي في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان 85 نقطة
لانس 84 نقطة
مرسيليا 73 نقطة
رين 68 نقطة
ليل 67 نقطة
موناكو 65 نقطة
ليون 62 نقطة
كليرمون 59 نقطة
نيس 58 نقطة
لوريان 55 نقطة