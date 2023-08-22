باريس سان جيرمان يسمح لـ مبابي بالرحيل في حالة واحدة

سيسمح باريس سان جيرمان للنجم الفرنسي كيليان مبابي بالرحيل هذا الصيف في حالة واحدة فقط بحسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

ويمتد العقد الذي يربط الهداف الشاب مع الباريسيين حتى صيف عام 2024، ولا يبدو أنه يعتزم تجديده رغم عروض النادي المتتالية لتمديد فترة بقائه في ملعب بارك دي برانس.

وفي ظل الوضع الراهن، لا يمانع سان جيرمان في السماح لمبابي بالرحيل شريطة وصول عرض لا تقل قيمته عن 250 مليون يورو خلال الأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفي.

ويدرك مسؤولو بطل فرنسا أن صاحب الـ 24 عاما سيغادر دون مقابل صيف العام المقبل وهو أمر لن يسمحوا بحدوثه تزامنا مع تقارير أشارت إلى إمكانية التوصل لاتفاق معه حول التمديد بشروط مناسبة تسمح له بالرحيل في 2024.

وشارك مبابي في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة أمام تولوز بعد مرور ساعة على بدايتها وسجل هدف الفريق الوحيد من ركلة جزاء في إشارة لاستعداد المدير الفني الإسباني لويس إنريكي للاعتماد عليه في قادم المواعيد.

بدوره، يمني ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان النفس في أن يوقع المهاجم الفذ على عقد ساري المفعول حتى 2025 على أقل تقدير.

يذكر أن ريال مدريد يدرس التقدم بعرض لاقتناص الفائز بكأس العالم 2018 خلال الأيام الأخيرة التي تسبق إغلاق نافذة سوق الانتقالات وفقا لتقارير تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا.