باريس سان جيرمان يسهل مهمة ريال مدريد في ضم هالاند

خرج إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند، من حسابات باريس سان جيرمان لدعم مركز المهاجم الصريح، ليخلو الطريق أمام ريال مدريد في سباق الظفر بخدمات الدولي النرويجي.

وأكدت تقارير إسبانية على مدار الأشهر الأخيرة بأن إدارة الملكي تستهدف أن يكون هالاند خليفة كريم بنزيمة، مما يجعل انتقاله هذا الصيف ورغم صعوبته خياراً محتملاً.

الفشل الذريع للوكا يوفيتش بعد انضمامه مقابل 60 مليون يورو من آينتراخت فرانكفورت مع عدم اقتناع المدرب زين الدين زيدان بقدرات ماريانو دياز تجعل التعاقد مع مهاجم جديد نهاية الموسم ضرورة ملحة.

وكشفت تقارير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا بأن باريس سان جيرمان غادر سباق التعاقد مع هالاند بعد ضم ماورو إيكاردي بصورة دائمة من إنتر منذ أيام نظير 50 مليون يورو، كون إدارته باتت مقتنعة بأن مركز المهاجم بات في مأمن لمدة من الزمن.

ويبقى يوفنتوس الخطر الأكبر الذي يهدد مساعي ريال مدريد في الحصول على هالاند، إذ يُنظر إلى صاحب العشرين عاماً على أنه من سيخلف كريستيانو رونالدو في تورينو بعد عام من الآن، هذا إلى جانب علاقة وكيله مينو رايولا الوطيدة بإدارة البيانكونيري.

الانقضاض على هالاند هو هدف ريال مدريد وفي أسرع وقت ممكن، ومن المستبعد أن تعقد الصفقة هذا الصيف لعدة اعتبارات أهمها المقابل المادي، إذ سيكون النرويجي متاحاً مقابل 60 إلى 80 مليون يورو في صيف 2021 وفق بند الشرط الجزائي في عقده مع ناديه الألماني، وحينها ستكون الأمور أبسط وأسهل على النادي الملكي.

عموماً، لا يريد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن يكرر خطأه الكبير في التأخر في التعاقد مع كيليان مبابي، فلو دخلت إدارة ناديه وقت وجود الفرنسي في موناكو لحسمت الصفقة بسهولة وبقيمة أقل من التي قد تضطر لإنفاقها لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عنه في السنوات المقبلة.

يذكر أن هالاند انضم لدورتموند الشتاء الماضي مقابل 20 مليون يورو فقط قادماً من ريد بول سالزبورغ، وقد سجل النرويجي 40 هدفًا في إجمالي هذا الموسم حتى الآن.