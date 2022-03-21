باريس سان جيرمان يصر على بقاء ميسي وراموس

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يعتزم التمسك بخدمات نجميه ليونيل ميسي وسيرخيو راموس لأطول فترة ممكنة.

وارتبط النجمان بالعودة إلى برشلونة وريال مدريد فريقيهما السابقين نظراً لعدم تكيفهما مع متطلبات النادي الفرنسي.

ووصل اللاعبان المخضرمان إلى ملعب بارك دي برانس صيف العام الماضي، لكنهما فشلا في ترك البصمة المطلوبة.

وعانى "ليو" في فرض نفسه حتى الآن رغم تقديم مستويات جيدة بشكل عام، فيما تعرض راموس لسلسلة إصابات حالت دون مشاركته هذا الموسم إلا في عدة مناسبات.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها ميسي بعد الهزيمة أمام ريال مدريد 3-1 في دوري أبطال أوروبا، إلا أن الإدارة الباريسية مصممة على إبقائه.

ويراهن النادي الفرنسي على النجمين لقيادة الفريق في المرحلة القادمة ولن يسمح برحيلهما وفقاً للصحيفة الصادرة من مدريد.