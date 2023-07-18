باريس سان جيرمان يضحي بنجمي الفريق من أجل بيرناردو سيلفا

رفع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سقف التحدي مع نادي برشلونة من أجل الحصول على خدمات نجم وسط مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

وارتبط اسم النجم البرتغالي بالرحيل عن السيتي منذ بداية هذا الميركاتو، على الرغم من تحقيقه الثلاثية مع النادي الإنجليزي الموسم الماضي وفوزه بالبطولة الأغلى أوروبيًا دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن فيراتي ودوناروما من أجل بيرناردو سيلفا

عاد اسم بيرناردو سيلفا ليرتبط من جديد بالانتقال إلى كل من باريس سان جيرمان وبرشلونة، وبحسب التقارير فإن النادي الفرنسي مستعد لتقديم مبلغ ضخم من المال بالإضافة إلى تقديم اثنين من نجومه في الصفقة من أجل الحصول على توقيع النجم البرتغالي.

ووفقًا لـ"Foot Mercato"، فإن النادي الباريسي يريد إضافة سيلفا إلى تشكيلة الفريق الموسم المقبل مهما كلف الأمر، ومستعد لتقديم نجم الوسط ماركو فيراتي والحارس دوناروما في الصفقة مع مانشستر سيتي.

وتضيف التقارير أن فيراتي قد يكون خيارًا محببًا بالنسبة للمدرب بيب غوارديولا في خط الوسط، إلّا أن الأخير تعاقد في بداية الميركاتو مع لاعب يحمل نفس المواصفات في الوسط وهو ماتيو كوفاتشيتش.

يشار إلى أن بيرناردو سيلفا يحاول الانتقال إلى البارسا منذ الموسم الماضي، وحاول النادي الإسباني سابقًا ولا يزال يعمل على الأمر هذا الصيف، إلّا أن الأزمة الاقتصادية لا تزال عائقًا أمام إتمام الصفقة بالإضافة إلى المبلغ الضخم الذي قد يطلبه السيتي.