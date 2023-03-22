باريس سان جيرمان يضع بيرناردو سيلفا على رأس أولوياته

البوابة - وضع باريس سان جيرمان النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي على رأس أولوياته في سوق التعاقدات الصيفي القادم.

وكشف موقع "ريليفو" الإسباني أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً يعتزم الرحيل عن سيتي بعد نهاية الموسم الجاري وعن إنجلترا بشكلٍ عام.

ويعد سيلفا أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا، حيث شارك مع السيتزنز في 290 مباراة منذ التعاقد معه في عام 2017.

باريس سان جيرمان يباشر عملية التجديد

ويرى باريس سان جيرمان الذي يسعى لتجديد دمائه أن البرتغالي يشكل إضافة مناسبة بعد موسم مخيب لم ينجح فيه المدرب الحالي كريستوف غالتيه بقيادة الفريق لأبعد من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

ويمتد العقد الذي يربط سيلفا بمانشستر سيتي حتى صيف عام 2025، علماً بأن برشلونة الذي يعاني مالياً يرغب بدوره في اقتناص اللاعب رغم صعوبة المهمة نظراً للقيمة المرتفعة التي سيطالب بها النادي السماوي الصيف المقبل.