باريس سان جيرمان يضغط على مبابي لتجديد عقده

بدأت إدارة باريس سان جيرمان الضغط على المهاجم كيليان مبابي من أجل إقناعه بتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022، وفقاً لمصادر مقربة من الطرفين.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الأربعاء، أن الدولي الفرنسي يريد المشاركة مع منتخب بلاده الشاب في أولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها في صيف 2021، لذلك ستوافق إدارة سان جيرمان على مشاركته في حال تجديد عقده فقط.

وأخبر مسؤولو النادي الفرنسي مبابي وأسرته بأنه سيحصل على راتب كبير بالنادي، إذا وافق على البقاء لفترة أطول، ليكون أعلى اللاعبين أجراً في العالم.

على جانب متصل، يراقب ريال مدريد وضع المفاوضات باهتمام بالغ، تمهيداً لتقديم عرض رسمي من أجل مبابي بعد عودة المباريات من جديد قريباً.