باريس سان جيرمان يضيق الخناق على ليل بفوز مهم على لوريان

واصل باريس سان جيرمان مطاردته للمتصدر ليل بفوز ثمين على ضيفه لوريان بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي شهده ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الفرنسي.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق كيليان مبابي (51 من ركلة جزاء)، ومويسه كين (61).

وأكمل الضيوف المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 49 إثر طرد المدافع أندرو غرافيلون.

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن ليل صاحب الصدارة.

فيما بقي رصيد لوريان ثابتاً عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.