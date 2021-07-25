باريس سان جيرمان يطارد صفقة دفاعية أخرى

انضم باريس سان جيرمان إلى المهتمين بالتعاقد مع كاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري وفقاً لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية.

واجتمع ممثلون من النادي الفرنسي مع فالي رمضاني وكيل أعمال المدافع العملاق للوقوف على إمكانية استقطابه هذا الصيف.

كوليبالي يتطلع للرحيل عن نابولي بأقرب وقت ممكن

ويرغب الدولي السنغالي في الرحيل عن ملعب دييغو أرماندو مارادونا، علماً بأن ناديه رفض مؤخراً عرضاً من مانشستر يونايتد بقيمة 30 مليون يورو.

ويسعى إنتر أيضاً لشراء اللاعب الذي وصل إلى نابولي عام 2014 قادماً من غينك البلجيكي.

ولن يتمكن بطل إيطاليا من مجاراة الباريسيين من الناحية المالية، كما أن رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس يرغب في بيع اللاعب صاحب الثلاثين عاماً الذي يمتد عقده الحالي لموسمين آخرين بأعلى سعر ممكن.

ونجح النادي الباريسي في ضم سيرخيو راموس قبل أيام لمزاملة ماركينيوس في خط الدفاع، وسيشكل الحصول على خدمات كوليبالي انتصاراً جديداً لإدارة النادي بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.