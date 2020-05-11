باريس سان جيرمان يطلب ثنائي برشلونة ضمن صفقة نيمار

كشف تقرير إيطالي جزءاً من مطالب باريس سان جيرمان، للموافقة على انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، في السوق الصيفي المقبل.

فقد ذكر موقع “كالتشيوميركاتو”، أن بي إس جي يرغب في تضمين آرتور ميلو، أو فرينكي دي يونغ، في الصفقة من أجل الموافقة عليها.

وأضاف الموقع أن الأزمة الاقتصادية، التي يمر بها البارسا، ستجبره على التخلي عن لاعب أو أكثر، في إطار مساعيه لاستعادة نيمار.

وكان آرتور قد رفض مؤخراً الانتقال إلى يوفنتوس، في صفقة تبادلية مع ميراليم بيانيتش، وأصدر بياناً أكد خلاله أنه لا يفكر في الرحيل، مما يعني استبعاده من هذه العملية.

وسيتبقى معرفة موقفي برشلونة ودي يونغ، بشأن اقتراح النادي الباريسي.