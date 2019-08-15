باريس سان جيرمان يطلب فينيشيوس للموافقة على بيع نيمار

طلب ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، من إدارة ريال مدريد الموافقة على بيع فينيشيوس جونيور كجزء من صفقة التخلي عن نيمار.

وأكدت تقارير اقتراب نيمار من الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن ليوناردو وافق على بيع المهاجم البرازيلي للنادي الملكي، إلا أنه اشترط حصول الباريسي على فينيشيوس ضمن الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد رفض بصورة قاطعة التخلي عن صاحب الـ 19 عاماً، إذ تراه الإدارة جزءاً رئيسياً من مستقبل الفريق.

وأشارت الجريدة إلى أنه رغم موافقة بطل الدوري الفرنسي على رحيل نيمار، إلا أن المفاوضات معقدة سواء مع برشلونة أو ريال مدريد.

يذكر أن جمهور باريس سان جيرمان هاجم نيمار خلال المباراة الأولى في الدوري الفرنسي وطالب برحيله.