ليوناردو: تعاقد باريس سان جيرمان مع راموس كان خاطئاً

اعترف البرازيلي ليوناردو مدير باريس سان جيرمان الرياضي أن التعاقد مع النجم الدولي المخضرم سيرخيو راموس لم يكن قراراً صائباً.

وانتهى عقد المدافع المخضرم مع ريال مدريد صيف العام الماضي، ولم يوافق النادي الإسباني على منح قائده السابق عقداً جديداً بأجر ضخم نظراً لتقدمه في السن.

واضطر البالغ من العمر 35 عاماً لإنهاء مغامرته في ملعب سانتياغو بيرنابيو بعدها ليصله عرض من باريس سان جيرمان لمدة موسمين لم يتردد في الموافقة عليه.

لكن اللاعب عانى الأمرين جراء الإصابات ولم يشارك مع فريقه الجديد هذا الموسم إلا في 5 مباريات حتى الآن.

ولم يتمكن المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من استدعاء المدافع الإسباني لأي مباراة منذ شهر يناير الماضي، وباتت عدم مشاركته حتى انتهاء الموسم واردة.

وبدأت إدارة النادي الباريسي بالتالي تفكر في إنهاء العقد الذي يجمعها براموس.

وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كان راموس بحالة بدنية جيدة حين تعاقدنا معه، لكن حتى اليوم، شارك فقط في 5 مباريات.

"للأسف ما تخلينا أن يحصل بوجوده معنا لم يحدث، الأمر صعب بالنسبة له ولنا أيضاً.

"عدم المشاركة يعقد الأمور بالنسبة له من حيث دوره القيادي، سننتظر قبل اتخاذ أي قرار، الموسم لم ينته بعد.

"لكني لست خائفاً من تحمل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها، يمنحني ناصر (الخليفي رئيس النادي) ثقته التامة، أشعر بالراحة والامتنان لذلك."