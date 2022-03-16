باريس سان جيرمان يعرض نيمار على برشلونة

قال موقع "فوت ميركاتو" أن باريس سان جيرمان عرض النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا على فريقه السابق برشلونة.

وتعرض الهداف البالغ من العمر 30 عاماً لصافرات استهجان خلال المباراة أمام بوردو مطلع الأسبوع من مشجعي النادي الباريسي.

وتعرض البرازيلي لهذا الهجوم جراء المستوى المتواضع الذي قدمه في المواجهة التي خسرها سان جيرمان أمام ريال مدريد 1-3 الأسبوع الماضي.

وبات بقاء اللاعب في العاصمة الفرنسية أمراً غير مرحب فيه سواء من قبل إدارة النادي أو المشجعين نظراً لفشله المستمر في تقديم أداء مؤثر خلال المباريات الحاسمة.

وعانى نيمار من مشاكل بدنية متلاحقة خلال الأعوام الماضية، وتعرض لسلسلة من الإصابات التي منعته من المشاركة مع الفريق في فترات طويلة هذا الموسم.

لكن عودته إلى برشلونة تبدو صعبة في الوقت الحالي نظراً للأجور الضخمة التي يتقاضاها وللتراجع الواضح في مستواه خلال الأعوام الأخيرة.