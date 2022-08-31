باريس سان جيرمان يعرض نيمار على تشيلسي

تبدو الفرصة سانحة أمام تشيلسي خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الجاري للحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان.

ومع أن الباريسيين يرحبون ببيع صاحب الـ 30 عاماً، إلا أن صحيفة "دايلي مايل" البريطانية توقعت أن الصفقة لن تتم نظراً لتعقيدها ولصعوبة إتمامها قبل إغلاق نافذة الانتقالات الجارية.

ويحتاج تشيلسي لتعزيزات هجومية في ظل معاناته منذ بداية الموسم بعدما تجلى الضعف الهجومي أعقاب الخسارة الثانية التي تلقاها الفريق في الدوري الإنجليزي خلال 5 مباريات.

وخسر البلوز أمام ساوثهامبتون 1-2 لتتضح أكثر أمام المدير الفني الألماني توماس توخيل الحاجة الماسة لتعاقد مميز في خط الهجوم.

ولا تزال إدارة النادي اللندني محتارة في مسألة التعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من برشلونة.

ما هي قيمة نيمار السوقية حالياً؟

يذكر أن نيمار يرتبط بعقدٍ مع باريس سان جيرمان يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2025، وتبلغ قيمته الحالية وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير قرابة 75 مليون يورو.