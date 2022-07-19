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باريس سان جيرمان يعرض نيمار على مانشستر سيتي

منشور 19 تمّوز / يوليو 2022 - 03:17
نيمار (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)
نيمار (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الثلاثاء أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت خدمات النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور على نظيرتها في مانشستر سيتي.

لكن الجريدة الشهيرة أكدت أن النادي الإنجليزي رفض هذا العرض فوراً.

ورفض جوسيب غوارديولا مدرب سيتي فكرة الإشراف على صاحب الثلاثين عاماً بشكلٍ مباشر في ظل استقطاب الهداف الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند مطلع الصيف.

ويسعى الباريسيون للتخلص من نيمار خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تجديد عقد الفرنسي المتألق كيليان مبابي، لكن الأجور الباهظة التي يتقاضاها البرازيلي تقف حائلاً أمام أي صفقة ممكنة.

يذكر أن عقد مهاجم برشلونة السابق يمتد مع باريس سان جيرمان لثلاثة أعوام أخرى.

نيمار (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)
نيمار (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)
كلمات دالة:نيمارباريس سان جيرمانمانشستر سيتي

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