باريس سان جيرمان يعرض 180 مليون يورو لشراء كفاراتسخيليا

البوابة - أثبت النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا علو كعبه منذ وصوله إلى نابولي الصيف القادم وبات أحد أبرز اللاعبين على مستوى العالم خلال الأشهر الأخيرة.

وسجل الجناح الأيسر 13 هدفاً، كما صنع 15 هدفٍ آخر خلال 29 مباراة حتى الآن هذا الموسم مع متصدر الدوري الإيطالي.

ولعب النجم الشاب دوراً رئيسياً في ابتعاد نابولي في صدارة السيري آ، والوصول إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يستهدف كفاراتسخيليا

لفتت هذه المستويات المبهرة أنظار إدارة باريس سان جيرمان الذي يمر بموسم للنسيان بعد خروجه المبكر من دوري الأبطال وتراجع مستواه محلياً رغم احتفاظه بصدارة الدوري الفرنسي.

وقال موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن الإدارة الباريسية باتت مستعدة لعرض 180 مليون يورو من أجل إقناع النجم الجورجي بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق.