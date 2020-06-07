باريس سان جيرمان يعرض 60 مليون يورو لضم ميلينكوفيتش

ذكرت تقارير بريطانية أن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب خط وسط لاتسيو.

وارتبط الدولي الصربي بالرحيل عن لاتسيو من قبل والانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث شارك في 193 مباراة مع نسور العاصمة طوال خمس سنوات منذ عام 2015، وينتهي عقده في يونيو 2024.

وأفادت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية نقلاً عن تقارير فرنسية أن ميلينكوفيتش سافيتش يعتبر أولوية لليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان هذا الصيف.

وواصلت الصحيفة أن نادي العاصمة الفرنسية قدم عرضاً للتعاقد مع نجم خط وسط النسور مقابل 60 مليون يورو.

وتابعت دايلي مايل أن لاتسيو يطلب الحصول على أكثر من 85 مليون يورو (75 مليون جنيه)، من أجل التفريط في خدمات الصربي.

وأكملت الصحيفة أن نادي العاصمة الإيطالية طلب من قبل الحصول على 100 مليون يورو (89 مليون جنيه) للموافق على بيع الصربي، ولكنهم على استعداد لتخفيض مطالبهم الآن.

وأنهت دايلي مايل أن ليوناردو لا يريد دفع مقابل مادي أكثر مما يستحقه نجم خط وسط لاتسيو، على الرغم من صعوبة كلاوديو لوتيتو، رئيس النادي الإيطالي في المفاوضات.