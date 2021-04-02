باريس سان جيرمان يعلن إصابة فيراتي بفيروس كورونا

سيضطر باريس سان جيرمان إلى خوض مباراة، الأربعاء، ضد بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من دون لاعب وسطه ماركو فيراتي بعد إصابته بفيروس كورونا وفقاً لما أعلنه النادي الجمعة.

وقال سان جيرمان في بيان أنه بعد سلسلة الاختبارات الدورية التي أجراها تأكدت إيجابية فحص فيراتي سيحترم بالتالي العزل وتطبيق البروتوكول الصحي المناسب.

ويأتي الإعلان عن إصابة فيراتي بكورونا قبل يوم من المباراة المصيرية لسان جيرمان في الدوري الفرنسي أمام ضيفه ليل الذي يتشارك الصدارة مع حامل اللقب بعد 30 مرحلة، وقبل اللقاء المرتقب الأربعاء في ميونيخ ضد بايرن في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي خسره الباريسي 0-1.

لكن مشاركة ابن الـ 28 عاماً في هاتين المباراتين الهامتين لم تكن محسومة حتى قبل إصابته بفيروس كورونا، وذلك بسبب كدمة في فخذه الأيسر.