باريس سان جيرمان يعلن حالة الاستنفار ويتحرك لضم ميسي

أشعل إعلان برشلونة الرسمي عن رحيل أسطورته ليونيل ميسي بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق حول تجديد عقده الشارع الرياضي حول العالم.

وتفاجىء المتابعون بعد الكشف رسمياً عن انتهاء رحلة "ليو" مع الفريق الكتالوني الذي قاده للعديد من البطولات على مر قرابة 17 عاماً.

وبدا أن اللاعب البالغ 34 عاماً في طريقه للتوقيع على عقد جديد لمدة خمسة مواسم وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام، لكن رحلته مع البارسا وصلت إلى نهايتها.

باريس سان جيرمان يريد ميسي

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن باريس سان جيرمان أعلن حالة الاستنفار سريعاً عقب الإعلان عن مصير الهداف الأرجنتيني مع برشلونة.

وستكشف الساعات القادمة عما يخطط النادي الذي يرأسه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي لفعله من أجل تأمين توقيع المهاجم.

وأبرم الباريسي عدة صفقات مميزة هذا الصيف، حيث تعاقد مع جيانلويجي دوناروما وسيرخيو راموس وجيني فينالدوم مجاناً، كما استقطب أشرف حكيمي من إنتر ميلان.

ويتمنى نيمار دا سيلفا هداف الفريق الفرنسي أن يلعب إلى جانب زميله السابق في فريق واحد مرة أخرى، ولطالما عبر الثنائي عن تقديرهما الكبير لبعضهما، بعد فترة حافلة بالإنجازات قضياها سوياً في صفوف برشلونة.

فهل سنرى ميسي بقميص باريس سان جيرمان الموسم القادم؟