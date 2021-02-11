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باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار لمدة 4 أسابيع

منشور 11 شباط / فبراير 2021 - 04:10
إصابة جديدة لنيمار
إصابة جديدة لنيمار

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الخميس، عن غياب المهاجم نيمار لفترة طويلة، بعد إصابته خلال مواجهة كان بدور الـ 32 من كأس فرنسا.

وسيغيب البرازيلي عن الملاعب 4 أسابيع، وهو ما يزيد معاناة الباريسي قبل مواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم.

وغادر نيمار مباراة فريقه أمس أمام كان في الدقيقة 62، وأجرى صباح الخميس فحوصات أكدت إصابته بالتواء من الدرجة الثانية، مما يعني غيابه أيضاً على الأغلب عن لقاء الإياب أمام البارسا.

Via SyndiGate.info


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