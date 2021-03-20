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باريس سان جيرمان يغري مبابي بـ 30 مليون يورو سنوياً

منشور 20 آذار / مارس 2021 - 06:09
كيليان مبابي
كيليان مبابي

وضعت إدارة باريس سان جيرمان بنداً في عقد المهاجم كيليان مبابي يرفع راتبه إلى 30 مليون يورو سنوياً في حال وافق على تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2022، في الوقت الذي ما زال الهداف يماطل في تحديد موقفه.

ويحصل مبابي على راتب شهري يقدر بـ 2.098 مليون يورو، بإجمالي 25 مليون يورو سنوياً، ويرتفع المبلغ إلى 26.5 مليون في الموسم الأخير، لكن صحيفة “ليكيب” الفرنسية كشفت أمس، عن أن بنداً في العقد يمنحه 30 مليوناً في العام في عقده الجديد، على الرغم من الخسائر المالية الكبيرة التي يتكبدها النادي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أمس عن رواتب النجوم الكبار في الدوري الفرنسي، أن النادي لا ينفك يغري مبابي (22 عاماً) بالبقاء رفقة زميله نيمار، صاحب الأجر الأعلى بـ 36 مليوناً، في الوقت الذي يريد نجم موناكو السابق الانتقال إلى ريال مدريد الذي يضعه في قائمة أولوياته.

كلمات دالة:كيليان مبابيباريس سان جيرماننيمارريال مدريد

Via SyndiGate.info


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