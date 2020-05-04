باريس سان جيرمان يغلق الباب أمام تعاقد ريال مدريد مع مبابي

دخل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان دائرة اهتمام ريال مدريد منذ صيف 2017، لكن النجم الشاب انتقل حينها من موناكو إلى فريق العاصمة الفرنسية مقابل 180 مليون يورو.

وتفيد صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه رغم اهتمام ريال مدريد بمبابي، وارتباط الفرنسي بالرحيل، إلا أنه على استعداد لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن النادي الباريسي برئاسة ناصر الخليفي، سيقدم لمبابي راتباً يقارب راتب زميله نيمار.

ومن المرجح أن يوافق مبابي على البقاء في فرنسا، مغلقاً بالتالي الباب أمام النادي الملكي مجدداً وفقاً للصحيفة.

يذكر أنه تم إلغاء الدوري الفرنسي وتوج باريس سان جيرمان بطلاً، رغم عدم استكمال الموسم، بسبب تفشي وباء كورونا.