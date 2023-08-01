باريس سان جيرمان يفعل بنداً "خاصاً" في عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة

فعل باريس سان جيرمان بنداً "خاصاً" في عقد النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلونة يسمح له بالتعاقد معه مقابل 50 مليون يورو، بحسب الصحفي فابريزيو رومانو.

وسعى الباريسيون لحسم صفقة اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً سريعاً لتعويض الرحيل المتوقع للهداف كيليان مبابي.

وكانت أمام بطل فرنسا الفرصة لاقتناص نجم البارسا مقابل 50 مليون يورو قبل انتهاء الشهر الماضي، إلا أنهم فشلوا في إتمامها بالوقت المناسب.

ودفع هذا الأمر إدارة الباريسي لإرسال رسالة رسمية لبرشلونة لتفعيل بند "خاص" في عقد ديمبيلي يسمح بشرائه مقابل القيمة نفسها (50 مليون يورو) خلال الأيام القليلة القادمة.

بدوره، تأمل النادي الكتالوني أن يحصل على 100 مليون يورو نظير إتمام الصفقة بعد تجاوز المهلة السابقة، بحيث يذهب ما نسبته 25 بالمئة منها للاعب، مما كان سيمنحهم دفعة معنوية لموازنة حساباتهم.

لكن رسالة الباريسيين ستجبر البلاوغرانا على ما يبدو للرضوخ والموافقة على بيع الجناح الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.

وأشار رومانو إلى أنه سيتم حسم الانتقال بصورة نهائية خلال الأيام القليلة القادمة وقبل يوم الأحد المقبل على الأرجح.