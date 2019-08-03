باريس سان جيرمان يفوز بالسوبر الفرنسي للمرة التاسعة

توج باريس سان جيرمان، بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة التاسعة في التاريخ، والسابعة على التوالي بعدما قلب الطاولة على منافسه رين، وعاد من تأخره بهدف لفوز بهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب شينزين بمدينة شينزين الصينية.

قدم الفريقان شوط أول قوي، ونجح رين في التقدم المبكر بهدف عن طريق أدريان هونو في الدقيقة 13.

بعد الهدف حاول سان جيرمان العودة لكن أداءه اتسم بالبطء الشديد، ولم يكن هناك فرص خطيرة عدا واحدة من كيليان مبابي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، زاد الباريسي من ضغطه وسيطر تماماً على المجريات أمام هجوم مرتد من جانب رين لم يشكل خطورة كبيرة.

ونجح الفريق الباريسي في تسجيل هدفين وقلب الطاولة عن طريق مبابي وآنخيل دي ماريا في الدقيقتين 57 و73.

بعد الهدف الثاني لسان جيرمان، اندفع رين من أجل إدراك التعادل، لكن تماسك دفاع الفريق الباريسي حال دون تسجيل أية أهداف، ليتوج سان جيرمان باللقب.