باريس سان جيرمان يفوز على بريست بهدف نيمار

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ستاد بريست 29 بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على أرضية ملعب بارك دي برانس لحساب الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور في الدقيقة 30 من صناعة زميله الأرجنتيني ليونيل ميسيز

وأهدر الدولي الجزائري إسلام سليماني ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 71 كانت كفيلة بمنح فريقه التعادل.

باريس سان جيرمان يواصل تصدر الليغ 1

بهذا الانتصار، رفع سان جيرمان رصيده إلى 19 نقطة استعاد من خلالها صدارة الترتيب العام بفارق نقطتين عن لانس صاحب المركز الثاني.

فيما بقي رصيد بريست ثابتاً عند 5 نقاط في المركز السابع عشر على سلم الترتيب.