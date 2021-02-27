باريس سان جيرمان يفوز على ديجون برباعية

حقق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً على مستضيفه ديجون متذيل الترتيب وبرباعيةٍ دون رد في اللقاء الذي جمعهما لحساب المرحلة الـ 27 من الدوري الفرنسي.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من مويس كين (6)، وكيليان مبابي (هدفان في الدقيقتين 32 من ركلة جزاء و51)، ودانيلو بيريرا (82).

بهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ليل المتصدر الذي خاض 26 لقاء.

في المقابل، بقي رصيد ديجون ثابتاً عند 15 نقطة في المركز الأخير.