باريس سان جيرمان يقترب من ضم إيريكسن

يخطط باريس سان جيرمان لإتمام التعاقد مع كريستيان إيريكسن، لاعب وسط توتنهام، مع اقتراب نيمار دا سيلفا من الرحيل صوب برشلونة.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أن بطل الليغ 1 وضع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، وإيريكسن كبديلين للبرازيلي إلا أن البيانكونيري لن يفرط بنجمه الأرجنتيني بسهولة.

وأوضحت أن ليوناردو المدير الرياضي لبطل الدوري الفرنسي، معجب بإمكانيات الدنماركي وكان يرغب في ضمه منذ كان لاعباً في أياكس عام 2013.

وتعد صفقة إيريكسن أسهل بالنسبة لباريس لأن اللاعب لديه عقد ينتهي في 2020 ولا يرغب في التجديد وقد تصل قيمة الصفقة ما بين 50 و70 مليون يورو.

يذكر أنّ النجم الدنماركي رغب في ارتداء قميص ريال مدريد الذي بات قريباً من جلب برونو فيرنانديش من سبورتينغ لشبونة.