باريس سان جيرمان يقترب من كوليبالي

وصلت المفاوضات بين باريس سان جيرمان، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي، إلى مرحلة متقدمة، بعد عرض النادي الفرنسي، مرتباً عالياً على الدولي السنغالي.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا"، الأحد، أن كوليبالي يفضل الانتقال إلى سان جيرمان، الموسم القادم لتعويض الرحيل المؤكد للقائد تياغو سيلفا.

ورفض المدافع التوقيع لصالح مانشستر يونايتد في وقت سابق، كما انسحب مانشستر سيتي من المفاوضات معه بسب المطالب المالية المبالغ فيها من جانب نابولي.

وسيدفع النادي الفرنسي حوالي 90 مليون يورو لإتمام الصفقة، بالإضافة إلى حصول كوليبالي على راتب يقدر بنحو 10 ملايين يورو سنوياً.