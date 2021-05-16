باريس سان جيرمان يقدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع راموس

كشف تقرير إسباني عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق، بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقاً لبرنامج «إل تشيرنغيتو» الإسباني، فإن راموس سينتظر حتى النهاية، لمحاولة البقاء داخل جدران ريال مدريد.

وأشار إلى أنه على راموس، الاتصال بفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بشأن عرض التجديد.

وأوضح البرنامج أن باريس سان جيرمان يجهز حالياً عرضاً مغرياً لإقناع راموس بالانتقال إلى ملعب بارك دو برانس.

يذكر أن راموس يعانى من إصابة، ومن المتوقع غيابه عن المباريات حتى نهاية الموسم الحالي.