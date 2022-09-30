باريس سان جيرمان يغري ميسي بعقد جديد رداً على برشلونة

قدمت إدارة باريس سان جيرمان عرضاً جديداً للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي رداً على مساعي برشلونة لإعادته إلى كتالونيا الموسم المقبل.

وينتهي عقد "ليو" الحالي مع النادي الفرنسي بحلول صيف العام القادم، وأشارت تقارير سابقة إلى أنه يرغب بالرحيل عن ملعب بارك دي برانس بعد وصول الاتفاق لنهايته.

باريس سان جيرمان يريد إغراء ميسي بعقدٍ جديد

تتزامن هذه الأنباء مع تصريحات كشف فيها إدوارد روميو مدير برشلونة المالي عن استعداد النادي لإعادة هدافه التاريخي في صفقة مجانية.

وقال برنامج "إل لارغيرو" الإذاعي الإسباني أن سان جيرمان تحرك سريعاً بتقديم عرضٍ جديدٍ للنجم الأرجنتيني يمتد لـ 12 شهراً سيتقاضى بموجبه 30 مليون يورو، وهي نفس قيمة الأجور التي يحصل عليها حالياً.