باريس سان جيرمان يقدم لـ ميسي عرضاً لا يقاوم

قدم باريس سان جيرمان عرضاً مغرياً ومميزاً لاستقطاب ليونيل ميسي الذي انتهى عقده مع برشلونة مع نهاية الشهر الماضي.

ويشارك قائد منتخب الأرجنتين حالياً مع بلاده في بطولة كوبا أميركا 2021، وقد قاد الفريق لبلوغ نصف النهائي فجر اليوم الأحد بعد الفوز بنتيجة 3-1 على منتخب إكوادور.

ولم يتوصل "ليو" والبارسا لاتفاق نهائي حول تجديد العقد حتى الآن رغم تفاؤل جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني ببقاء قائد الفريق.

هل سيتعاقد النادي الفرنسي مع ميسي ؟

ودفعت هذه التطورات باريس سان جيرمان للتحرك سريعاً وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية طمعاً في الحصول على توقيع صاحب الـ 34 عاماً وخطفه من البلاوغرانا.

وتشير الصحيفة إلى أن الباريسي عرض على الهداف الأرجنتيني شروطاً جذابة لم تكشف عنها حتى تنقل صاحب الـ 34 عاماً إلى الدوري الفرنسي.

من ناحية أخرى، سيتحتم على برشلونة توفير 170 مليون جنيه استرليني كأجور إذا ما قرر ميسي البقاء في كتالونيا خلال الفترة القادمة.