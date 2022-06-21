باريس سان جيرمان يقدم 60 مليون يورو للتعاقد مع مدافع إنتر

يحضر باريس سان جيرمان عرضاً بقيمة 60 مليون يورو دون المكافآت بهدف الحصول على توقيع المدافع الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار نجم إنتر وفقاً للصحفي فابريتسيو رومانو.

ورفض النادي الإيطالي العرض الأول المقدم من نظيره الفرنسي لعدم موافاته الشروط المناسبة مما دفع القائمين على سان جيرمان لتحضير عرض جديد محسن.

ورغم قيمته الكبيرة وأهميته في صفوف النيراتزوري، إلا أن التوجه لجلب البرازيلي المتألق غلايسون بريمر من تورينو يعني أن بيع شكرينيار بات أمراً متوقعاً.

وتوصل إنتر لاتفاق شفهي مع المدافع البرازيلي منذ يناير الماضي، فاتحاً المجال أمام بيع اللاعب السلوفاكي.

ويرتبط صاحب الـ 27 عاماً بعقدٍ مع إنتر يمتد حتى الثلاثين من يونيو من عام 2023 وسيكون بيعه الخيار الأنسب قبل أن تتراجع قيمته الموسم القادم.