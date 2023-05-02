باريس سان جيرمان يقرر إنهاء علاقته بـ ميسي

البوابة - لن يجدد باريس سان جيرمان عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نهاية الموسم الجاري على عكس ما كان متوقعاً في الأسابيع الماضية.

فقد أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ليلة الثلاثاء أن القائمين على النادي الباريسي قرروا وقف التفاوض مع "ليو" بصورة نهائية وبشكلٍ فوري.

يأتي هذا التوجه تعبيراً عن غضب النادي الشديد بسبب رحلة النجم المخضرم غير المتوقعة إلى المملكة العربية السعودية.

ويحتوي الاتفاق الذي وقع عليه ميسي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 نداً يسمح بالتمديد لموسم ثالث اختياري، لكن النادي لن يعمل على تفعيله.

كما لجأت الإدارة لإيقاف الأرجنتيني لمدة أسبوعين عن المشاركة في التدريبات والمباريات ليغيب بالتالي عن مواجهتي تروا وأجاكسيو.

ميسي على أعتاب الرحيل عن باريس سان جيرمان

يتبقى نظرياً بالتالي 3 مباريات فقط يمكن لميسي المشاركة فيها مع باريس سان جيرمان قبل نهاية الموسم ليرحل مع انتهاء عقده خلال الصيف.

يذكر أن صاحب الـ 35 عاماً سافر إلى السعودية يوم الاثنين باعتباره سفيراً للسياحة في الدولة الخليجية.