باريس سان جيرمان يقهر لوريان ويحلق في صدارة الليغ 1

فاز باريس سان جيرمان على مستضيفه لوريان بهدفين لهدف اليوم الأحد في المباراة التي أقيمت على ملعب دو موستوار ضمن مواجهات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

حمل هدفا الفريق الباريسي توقيعي البرازيلي نيمار جونيور والبرتغالي دانيلو بيريرا في الدقيقتين 9 و 81 على التوالي.

أما هدف لوريان الوحيد فسجله تيريم موفي بعد 8 دقائق على بداية الشوط الثاني.

باريس سان جيرمان يوسع الفارق في الصدارة

بهذا الانتصار الجديد، رفع الباريسيون رصيدهم إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب العام بفارق 5 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

فيما بقي رصيد لوريان ثابتاً عند 27 نقطة في المركز الرابع.